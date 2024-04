Esplosione in una base militare in Iraq, un morto e 8 feriti

14:39

Una forte esplosione ha scosso durante la notte scorsa una base militare che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filoiraniani di Hachd al-Chaabi a Calso, a circa 20 chilometri a sud di Baghdad. Fonti della sicurezza irachena hanno informato che l'esplosione ha lasciato un bilancio di "un morto e otto feriti" tra le forze della base.

Le stesse fonti spiegano che finora i responsabili della base non sono riusciti ad identificare i responsabili del fatto e successivamente il governo iracheno ha affermato che al momento dell'esplosione non c'erano droni o aerei in volo. Citando "un rapporto del comando della difesa aerea" e l'ispezione dei radar, le forze di sicurezza hanno assicurato che "non c'erano droni o aerei da combattimento nello spazio aereo del governatorato di Babil prima o durante l'esplosione".

Israele non è coinvolta nelle notizie di esplosioni in Iraq, hanno detto fonti ufficiali alla Cnn. E, da parte loro, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno spiegato su X che "gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi". In un breve post, il Centcom ha spiegato di essere a conoscenza di "rapporti secondo i quali gli Usa avrebbero condotto attacchi in Iraq". "Queste informazioni sono false", aggiunge il Comando.

Anche così, però, la Resistenza Islamica in Iraq - in un video diffuso sui social - ha annunciato di aver lanciato alcuni droni contro "un obiettivo vitale" a Eliat, nel sud di Israele, al confine tra Egitto e Giordania.

"L'attacco - afferma il gruppo che riunisce una serie di forze irachene filo-raniane - è la risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista e al suo attacco contro le Forze di Mobilitazione Popolare irachene (Pmf)".

Nel frattempo, a Gaza almeno 10 persone, tra cui sei bambini, sono state uccise in attacchi aerei notturni contro la

città di Rafah, nel sud della Striscia . Aerei da guerra israeliani hanno preso di mira una casa appartenente alla famiglia Radwan, nel quartiere Tal Al-Sultan, provocando la morte di nove persone, tra cui sei bambini e donne. Contemporaneamente, un civile è rimasto ucciso nel bombardamento di una casa a est della città di Rafah.