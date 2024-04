Bolsonaro, 'il Brasile si sta avvicinando ad una dittatura'

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il Brasile è vicino a diventare una "dittatura" in un video nel quale invita i suoi sostenitori alla manifestazione da lui convocata per domenica sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro.

"Compiamo il nostro atto pacifico, in difesa della democrazia, per la nostra libertà. Ciò che è in gioco non è il mio futuro, è il futuro di tutti noi, dei nostri figli e dei nostri nipoti", ha detto l'ex leader di destra. "Il mondo intero è consapevole di quanto sia minacciata la nostra libertà di espressione, di quanto siamo vicini a una dittatura", ha aggiunto Bolsonaro, chiedendo ai sostenitori di non portare striscioni all'evento.

L'iniziativa si svolge nel pieno dello scontro tra il magnate Elon Musk, proprietario di X, e il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, principale inquisitore di Bolsonaro.

L'ex capo dello Stato aveva già organizzato una massiccia protesta il 25 febbraio nel centro di San Paolo, dove ha difeso una "amnistia" per le persone arrestate nell'ambito del presunto tentativo di colpo di Stato compiuto l'8 gennaio 2023 in occasione dell'invasione delle sedi istituzionali di Brasilia.





