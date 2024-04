Harry sempre più lontano, rinuncia alla residenza britannica

Il principe ribelle Harry appare sempre più lontano dalla famiglia reale dopo che nero su bianco ha formalizzato la rinuncia alla sua residenza britannica in un documento pubblicato dal tabloid Sun: si allungano così ombre sugli auspici di riavvicinamento coi Windsor in un momento molto difficile per la dinastia alle prese con la malattia di re Carlo e quella di Kate. Un dettaglio su tutti ha attirato l'attenzione del giornale: nell'atto depositato questa settimana alla Companies House, il registro delle imprese nel Regno Unito, il duca di Sussex ha indicato come data di cambiamento del suo status il 29 giugno dell'anno scorso, giorno in cui lui e la moglie Meghan avevano dovuto lasciare la residenza di Frogmore Cottage, nella tenuta reale di Windsor, dove soggiornavano nei rari periodi sull'isola, in seguito allo 'sfratto' deciso dal sovrano.



Un passaggio di fatto inevitabile, dopo lo strappo del 2020 con la Royal Family e il successivo trasferimento in California, comunicato da Harry all'interno di un documento riguardante Travalyst, un'organizzazione no profit per i viaggi eco-sostenibili da lui fondata nel 2019. Ma stando al tabloid, che cita lo scrittore ed esperto di reali Phil Dampier, essere estromesso da Frogmore Cottage ha "ferito profondamente" il duca. Harry avrebbe così inserito quella data per mandare un segnale forte al padre ma anche al fratello William, con cui i rapporti sono da tempo conflittuali, sottolineando come lo sfratto lo abbia di fatto costretto a concentrare la sua vita negli Usa, senza più avere un punto d'appoggio nel Regno. Secondo invece un'altra interpretazione, il principe effettivamente non disponeva più di un alloggio in Gran Bretagna, al quale per esempio far recapitare la posta personale e quella riguardante le sue attività, proprio a partire da quella data. Ha indicato così come Paese di residenza abituale gli Stati Uniti, si legge nel documento, che comunque segna un distacco rispetto al passato del duca e al suo legame con la famiglia proprio mentre si parlava, da mesi, di tentativi di pacificazione e riavvicinamento. Prima in febbraio c'era stata la visita lampo di Harry a Londra quando il padre Carlo aveva annunciato d'essere alle prese con un cancro di natura imprecisata.



Poi il mese scorso i Sussex avevano telefonato a William e Kate, dopo il toccante video del 22 marzo in cui la principessa di Galles aveva rivelato di avere un tumore e di essere sotto chemioterapia, per esprimere parole di conforto e solidarietà. Harry fra l'altro è atteso a breve nel Regno, per partecipare l'8 maggio nella capitale alla cerimonia del decimo anniversario degli Invictus Games. Mentre William proprio oggi ha ripreso i suoi impegni pubblici dopo l'annuncio della moglie, visitando la sede di un gruppo che prepara e distribuisce cibo ai poveri e un centro giovanile, attività entrambe patrocinate dalla casa reale. E' stato accolto calorosamente dai volontari che hanno fatto i loro auguri di pronta guarigione, rivolti sia al sovrano che a Kate. L'erede al trono li ha ringraziati e ha colto l'occasione per rassicurare i sudditi, dicendo che sta facendo del suo meglio per prendersi cura della moglie.

