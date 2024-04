Scholz da Xi: 'Discuterò con lui di una pace giusta in Ucraina'

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato questa mattina il cancelliere tedesco Olaf Scholz, impegnato in una visita ufficiale di tre giorni in Cina. Lo riferisce il network statale Cctv. Nel corso dell'incontro, ha fatto sapere Scholz, il capo del governo tedesco ha in programma di affrontare il tema di una "pace giusta" in Ucraina.

"Il mio incontro con il presidente Xi si concentrerà anche su come possiamo contribuire maggiormente a una pace giusta in Ucraina", ha scritto Scholz in un post su X, aggiungendo di ritenere positivo "che ci sia stato un intenso scambio tra i nostri governi dalla mia ultima visita in Cina. Abbiamo molti argomenti di cui discutere".

I legami bilaterali tra Cina e Germania "continueranno a svilupparsi in modo costante finché entrambe le parti si rispetteranno a vicenda e cercheranno un terreno comune pur mantenendo le differenze, imparando gli uni dagli altri e raggiungendo una cooperazione vantaggiosa per tutti". Il presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino Scholz presso la Diaoyutai State Guesthouse, ha detto che "dobbiamo considerare e sviluppare le relazioni bilaterali a tutto tondo da una prospettiva strategica e di lungo termine", in base ai video sulle battute iniziali postati sui social dai media statali cinesi.

