'Sulla tv iraniana un video fake dell'attacco a Israele'

La Tv di Stato iraniana ha trasmesso ripetutamente nella norre il video di un incendio in Cile sostenendo che si trattava dei missili che colpivano con successo obiettivi in Israele. Lo sostiene la Bbc secondo cui la clip, trasmessa più volte durante la diretta della rappresaglia iraniana, mostra un'autostrada mentre un enorme incendio tinge di rosso il cielo notturno. Si può sentire una donna parlare in spagnolo.

Il video era una delle tante clip che secondo la Tv statale mostravano missili e droni iraniani passare con successo attraverso la difesa aerea israeliana, tuttavia - spiega la Bbc - il filmato non è né recente né correlato all'attacco dell'Iran contro Israele.

La Bbc ha trovato la versione originale della clip pubblicata su TikTok a febbraio, e riguarda un incendio a Vina del Mar, in Cile. Anche diversi altri organi di stampa iraniani hanno pubblicato la clip con la stessa falsa affermazione.



