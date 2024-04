La Caasa Bianca frena Netanyahu, "l'Iran pagherà al momento giusto" - LIVE

17:15

"In un messaggio alla Casa Bianca stamane, abbiamo spiegato che l'attacco dell'Iran contro Israele è stata una risposta limitata e che noi non abbiamo come obiettivo cittadini americani e le basi Usa nella regione". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, incontrando gli ambasciatori stranieri, secondo quanto riferisce

la tv di Stato.

Allo stesso tempo, ha avvertito, "colpiremo le basi Usa se verranno utilizzate per aiutare azioni di aggressione di Israele. Teheran non è alla ricerca di un'escalation e non ha

intenzione di continuare le operazioni difensive contro Israele, ma se necessario, non esiteremo a proteggere i nostri interessi legittimi dell'Iran contro qualsiasi nuova aggressione".