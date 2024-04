Kiev, Mosca vuole conquistare Chasiv Yar entro il 9 maggio

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi ha affermato che "la massima leadership militare russa ha incaricato le proprie truppe di catturare la città di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk, entro il 9 maggio", data in cui Mosca celebra la Giornata della vittoria contro la Germania nazista. Lo riporta Ukrinform.

"Il nemico sta anche concentrando gli sforzi per sfondare le nostre difese a ovest di Bakhmut, uscire sul canale Siverskyi Donets - Donbas, catturare l'insediamento di Chasiv Yar e creare le condizioni per un'ulteriore avanzata all'agglomerato di Kramatorsk", ha detto Syrsky su Facebook.

"Per rispondere adeguatamente alle azioni del nemico e rafforzare la difesa delle nostre truppe in questa direzione, sono state adottate misure per rafforzare significativamente le brigate con munizioni, droni e guerra elettronica", ha affermato il comandante in capo.

Solo nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine rivendicano di aver ucciso 890 militari russi, facendo salire il totale delle perdite attribuite da Kiev al nemico dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022 a 453.650. Lo scrivono i media ucraini, incluso Ukrinform, citando l'ultimo bollettino dei vertici militari.

Secondo quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass almeno 10 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti durante la notte sui cieli della regione russa di Krasnodar.

Zelensky, Russia e Iran agiscono nello stesso modo

"L'Ucraina condanna l'attacco dell'Iran contro Israele utilizzando droni e missili "Shahed". Noi in Ucraina conosciamo molto bene l'orrore di attacchi simili

da parte della Russia, che utilizza gli stessi droni "Shahed" e missili russi, le stesse tattiche di attacchi aerei di massa". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"È necessario compiere ogni sforzo per prevenire un'ulteriore escalation in Medio Oriente. Le azioni dell'Iran minacciano l'intera regione e il mondo, proprio come le azioni della Russia minacciano un conflitto più ampio, e l'ovvia collaborazione tra i due regimi nella diffusione del terrore deve affrontare una

risposta risoluta e unita da parte del mondo".

I bombardamenti russi nella notte

Le forze russe hanno attaccato ieri diversi insediamenti nell'oblast ucraina orientale del Donetsk, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre quattro. Lo hanno riferito le autorità regionali, citate dai media locali.

La procura del Donetsk ha spiegato che gli attacchi russi hanno colpito zone residenziali delle comunità di Pokrovsk e Volnovakha, e Ocheretyne. In quest'ultima un edificio residenziale di cinque piani è crollato dopo essere stato centrato da una bomba guidata Kab-500.

Una persona è rimasta ferita in un attacco russo che ha colpito un'ambulanza nella città ucraina di Kupiansk, nella regione nordorientale di Kharkiv. Lo

rende noto l'amministrazione militare regionale, citata dai media locali.

A colpire il mezzo sarebbe stato dell'esplosivo lanciato da un drone, spiegano le autorità. La persona rimasta ferita è il conducente dell'ambulanza, un uomo di 58 anni. Due persone sono rimaste ferite in attacchi delle forze russe che ieri hanno colpito la città ucraina di Huliaipole, nella regione di Zaporizhzhia. Lo rende noto il governatore Ivan Fedorov, citato dai media locali.

