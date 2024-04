L'Iran annuncia una nuova stretta contro le donne senza l'hijab

"La polizia iraniana adotterà misure severe per affrontare le donne che non osservano l'hijab obbligatorio nei luoghi pubblici, in un'operazione chiamata Nour (luce), iniziata oggi": lo ha annunciato il capo della polizia di Teheran Abasali Mohammadian. Riferendosi alla sfida posta da un gran numero di donne che scendono in strada a capo scoperto, Mohammadian, citato dalla Tv di stato, ha ammonito che "alcune donne non rispettano più l'hijab e non prestano alcuna attenzione agli avvertimenti della polizia, quindi saranno perseguite"

Molte donne iraniane e non solo hanno continuato negli ultimi mesi a protestare contro l'hijab, reso obbligatorio dopo la rivoluzione islamica del 1979. Durante la rivolta iniziata nel settembre 2022 - quando la 22enne Mahsa Amini è morta mentre era sotto custodia di polizia per non aver indossato correttamente il velo - oltre 500 persone sono state uccise e almeno nove manifestanti sono stati giustiziati.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA