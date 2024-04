La Germania invierà nuovi Patriot all'Ucraina

La Germania ha annunciato che invierà all'Ucraina un nuovo sistema Patriot per la difesa antiaerea, per aiutare le forze armate a respingere l'aumento degli

attacchi aerei russi, ha annunciato il l'esecutivo. "A causa dell'aumento degli attacchi aerei russi contro l'Ucraina, il governo tedesco ha deciso di rafforzare ulteriormente la difesa aerea ucraina", si legge in una nota del ministero della Difesa.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che Kiev sta negoziando attivamente per due batterie di missili Patriot e una del sistema d'arma Samp-T, dopo che ieri aveva indicato di aver parlato con il suo omologo italiano Antonio Tajani , riguardo ai "passi concreti su come l'Italia può assumere un ruolo attivo

nella ricerca di sistemi di difesa aerea e nel prendere decisioni coordinate sulla loro consegna all'Ucraina".

Il giornalista della Bild Julian Röpke, che segue gli scontri in Ucraina, ha affermato su X che l'Ucraina ha finito i missili per i sistemi di difesa aerea Patriot e Iris-T. Lo riporta Ukrainska Pravda. "L'Ucraina ha esaurito i missili Patriot e Iris-T. Anche la maggior parte delle altre scorte di difesa aerea sono state esaurite o distrutte", afferma il giornalista.

Mosca annuncia una conquista nel Donetsk, Kiev lo smentisce

La Russia afferma di aver conquistato un villaggio ucraino nella zona di Avdiivka, nel Donetsk. I soldati russi, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, hanno "liberato" il villaggio di Pervomaiske, a sud-est di Avdiivka, conquistata dai russi in febbraio.

L'Ucraina però non conferma l'asserita conquista russa di Chasiv Yar, affermando anzi di aver respinto attacchi russi sul villaggio del Donetsk. Kiev ha tuttavia ammesso, per voce del comandante delle forze armate, Oleksandr Syrsky, che la situazione sul fronte del Donbass si è "notevolmente deteriorata" per la pressione militare russa.

Syrsky ha anche detto che, data l'inferiorità di armamenti e munizioni, le forze ucraine si stanno attrezzando per perfezionare la guerra elettronica e la tecnologia sul fronte.

