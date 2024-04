Mosca, porteremo all'Onu e all'Aiea tema attacchi Kiev a Zaporizhzhia

Mosca si adopererà affinché le organizzazioni internazionali competenti riconoscano la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzzhia e in Ucraina in generale: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante una conferenza stampa, come riporta Tass.

"Su nostra iniziativa, nel prossimo futuro, sarà convocata una sessione straordinaria del Consiglio dei governatori dell'Aiea. La questione degli attacchi ucraini all'impianto sarà sollevata anche durante un briefing del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Intendiamo che le organizzazioni internazionali competenti prendano atto di quanto sta accadendo non solo intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma in generale in Ucraina", ha affermato.

L'esercito ucraino attacca la centrale di Zaporizhzhia nel tentativo di provocare un incidente e accusare la Russia di comportamento irresponsabile in materia

di sicurezza nucleare: lo ha detto Renat Karchaa, consigliere del direttore generale della russa Rosenergoatom. Lo riporta la Tass.

"Loro (le autorità ucraine, ndr) hanno bisogno di un incidente nucleare nei locali della centrale di Zaporizhzhia, hanno bisogno di un pretesto per accusarci di atteggiamento irresponsabile nella sicurezza nucleare. Questo è il motivo dietro le accuse secondo cui i nostri droni attaccano la centrale. Hanno bisogno di questo territorio ad ogni costo", ha detto Karchaa al canale Soloviev Live. L'impianto è "materiale sacrificabile" per le autorità ucraine, ha aggiunto.



