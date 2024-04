Eclissi-mania in Usa, milioni in viaggio per inseguirla

E' febbre da eclissi negli Stati Uniti. Sono milioni le persone in viaggio per inseguire l'atteso fenomeno cercando di cogliere un'occasione unica. L'eclissi totale sarà osservabile dal Texas al Vermont. Nelle località sparse lungo quella che è prevista essere la rotta del sole oscurato si registra il tutto esaurito, con alcune strutture completamente prenotate già dal 2017, quando si verificò l'ultima eclissi. I prezzi degli alberghi sono più che triplicati arrivando anche a oltre 900 dollari per un motel, il Super 8, che solitamente costa 95 dollari a notte. L'impatto sull'economia americana è stimato in almeno 6 miliardi di dollari.

A Buffalo, nello Stato di New York, è atteso il pienone con un milione di turisti dell'eclissi. Bandera, la cittadina del Texas conosciuta come la "capitale mondiale dei cowboy", è già invasa dai turisti dell'eclissi. I residenti non si lamentano, anche se il traffico è divenuto impossibile. "Lunedì mi muoverò a cavallo", assicura una delle abitanti ai microfoni di Cnn.

Nella Detroit capitale dell'auto, dove l'eclissi si preannuncia piena, sono stati organizzati eventi sul lungo fiume, il punto di osservazione privilegiato. Per seguire lo spettacolo solare la compagnia aerea Delta ha organizzato un apposito volo aereo che parte da San Antonio, in Texas, e arriva in Michigan seguendo la traiettoria delineata dagli scienziati. Molti hanno scelto di celebrare occasioni speciali nel giorno dell'eclissi: centinaia di coppie di sposeranno in due matrimoni di massa, uno in Arizona e uno in Illinois.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA