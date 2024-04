Yermak, 'Kiev è arrivata a un momento critico'

"Il problema per noi è il tempo: vorrei sottolineare che adesso è un momento critico per l'Ucraina. È molto importante che il pacchetto di aiuti venga approvato questo mese (dal Congresso degli Stati Uniti) perché nel frattempo ci sta costando vite", ha dichiarato in un'intervista a Politico il capo di gabinetto del presidente ucraino Andry Yermak.

"Il duro colpo che l'Ucraina ha subito nelle ultime tre settimane fa parte della campagna russa in vista di una grande offensiva... che potrebbe iniziare alla fine di maggio o all'inizio di giugno. Senza sistemi di difesa aerea è impossibile difendere le nostre città", ha aggiunto.



Droni ucraini colpiscono un aeroporto militare nel Rostov

I sistemi di difesa aerea hanno distrutto più di 40 velivoli nella regione di Rostov - che ospita il quartier generale militare dell'operazione russa in Ucraina - durante la notte scorsa e "una sottostazione elettrica è stata danneggiata". Lo ha scritto - come riporta la Tass - il governatore regionale Vasily Golubev su Telegram. L'attacco con droni è stato lanciato nel distretto di Morozovsky. "Sono in corso i lavori per ripristinare l'alimentazione elettrica" ha aggiunto Golubev.

"Durante la notte e la mattina del 5 aprile, sono stati sventati diversi tentativi da parte del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando droni aerei", si legge in un comunicato del ministero della Difesa russo. Nel complesso sono stati abbattuti o intercettati 53 droni, tra cui 44 nella regione di Rostov, aggiunge la nota.

Da parte sua, invece, Kiev ha affermato di aver distrutto sei aerei russi durante un attacco notturno. Secondo fonti di Rbc- Ukraine, i servizi di intelligence insieme con l'esercito ucraino hanno attaccato l'aeroporto di Morozovsky, nella regione russa di Rostov, distruggendo sei aerei e danneggiando gravemente altri otto.

Secondo Unian, sono stati colpiti bombardieri russi di prima linea Su-24, Su-24M e Su-34 di base nell'aeroporto Morozovsky. Si tratterebbe di aerei che la Russia utilizza per sganciare bombe aeree guidate sulle posizioni delle forze armate e sulle città ucraine in prima linea

Una fonte dei servizi di intelligence ucraini (Sbu), citata dai media locali, ha indicato inoltre che nell'attacco notturno all'aeroporto di Morozovsky sono rimasti uccisi o feriti 20 militari russi. "E' un'operazione molto importante perché ridurrà significativamente il potenziale di combattimento dei russi", ha detto la fonte. Testimoni hanno riferito a Unian di aver contato più di 60 esplosioni.

