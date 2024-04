Sisma di magnitudo 4.7 in New Jersey, trema anche New York

Un terremoto di magnitudo 4.7 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.

"Un terremoto è stato avvertito a Manhattan e New York. Stiamo valutando l'impatto e i possibili danni che potrebbe avere causato". Lo afferma la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul.

"E' dal 2011 che non avvertivamo un sisma così forte", ha detto Hochul, sottolineando di aver dispiegato squadre di ingegneri per valutare lo stato dei ponti e delle infrastrutture, inclusa la metropolitana della città di New York. "Non siamo abituati ad avere sismi in quest'area. Non abbiamo indicazioni di danni agli edifici o di situazioni di pericolo", ha aggiunto Hochul.

Le autorità dell'aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

Il consolato generale russo a New York ha temporaneamente evacuato i visitatori a causa del terremoto avvertito in città. Lo ha detto alla Tass il console generale russo a New York, Alexander Zakharov. "I visitatori sono stati temporaneamente evacuati", ha sottolineato, il diplomatico aggiungendo che finora non sono pervenute richieste da parte dei russi presenti in città in relazione al sisma.

Il rpesidente americano Joe Biden è stato informato del terremoto e ha chiesto al suo staff di restare in contatto con le autorità locali. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Terremoto a New York, attimi di confusione alla riunione Onu

Attimi di confusione all'Onu a causa del terremoto che ha colpito New York: le scosse hanno interrotto un briefing della presidente di Save the Children in Consiglio di Sicurezza, Janti Soeripto, che si è fermata per un attimo, prima di chiedere alla presidenza di turno se poteva continuare con la sua presentazione. Nel video, ripreso da una telecamera dell'Onu, si sente la voce di uno dei partecipanti che chiede "è stato un terremoto?". E un altro che dice alla Soeripto: "Hai fatto tremare la terra!". La riunione è ripresa subito dopo senza incidenti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA