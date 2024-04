Sparatoria in una scuola in Finlandia, morto un dodicenne

E' morto uno dei dodicenni feriti nella sparatoria nella scuola a Vantaa, vicino a Helsinki, in Finlandia. Oltre alla vittima, coinvolti altri tre dodicenni: due sono rimasti feriti, un altro sarebbe il responsabile della sparatoria, arrestato "in modo pacifico". Era in possesso di un'arma da fuoco.

L'allarme è partito all'apertura dell'orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana. La polizia è sul posto, lo riportano diversi media finlandesi.





Video Sparatoria in una scuola in Finlandia, tre minorenni feriti

