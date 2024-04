Il sindaco di Istanbul: 'Vittoria contro Erdogan per la democrazia'

Il voto "segna un momento cruciale non solo per Istanbul ma per la democrazia stessa. Mentre celebriamo la nostra vittoria, mandiamo al mondo un messaggio: è finito il declino della democrazia". Lo ha affermato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, dopo avere sconfitto il candidato sostenuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ottenendo più del 51% dei consensi alle amministrative di ieri in Turchia, dove il suo partito Chp, la maggiore forza di opposizione ha vinto anche nella capitale Ankara e in tutte le maggiori città del Paese.

Definendo il risultato di Istanbul come "un faro di speranza e una testimonianza della resilienza dei valori democratici contro il crescente autoritarismo", Imamoglu ha affermato sui social che nella vittoria dell'opposizione "c'è l'eco dello spirito della fondazione della nostra Repubblica da parte di Mustafa Kemal Ataturk".

Mentre i risultati non erano ancora definitivi, durante la notte, in molti quartieri di Istanbul, i sostenitori del Chp hanno festeggiato la vittoria con fuochi d'artificio, musica e sfilando con bandiere turche.

Le elezioni amministrative svoltesi ieri in Turchia hanno visto i sindaci di opposizione di Istanbul e Ankara, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, battere i candidati sostenuti dal presidente Erdogan, che già aveva perso nelle due più grandi città turche alle consultazioni di cinque anni fa. Con quasi il 65% delle schede scrutinate, Imamoglu è in testa a Istanbul con il 50,2% dei consensi e lo sfidante sostenuto da Erdogan, Murat Kurum, è fermo al 41%. Nella capitale, Yavas guida la corsa con il 58,5% dei consensi, lasciando il candidato di Erdogan al 33%, con il 38% dei voti contati.



"Oggi i nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia". Lo ha affermato Ozgur Ozel, il segretario del maggior partito di opposizione Chp. "Il Chp ha ottenuto un risultato storico e ha deciso come governare il nostro Paese e i nostri comuni", ha aggiunto Ozel, in un discorso trasmesso in tv.

Erdogan, 'al voto non abbiamo ottenuto ciò che volevamo'

"Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle elezioni". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso dalla sede del suo partito Akp ad Ankara, trasmesso dalla tv di Stato Trt. Erdogan ha ammesso la sconfitta, dopo che i candidati del suo partito hanno perso ad Ankara e a Istanbul e in tutte le maggiori città del Paese. "Se Dio vuole, continueremo il nostro percorso vincendo", ha aggiunto il presidente turco.

