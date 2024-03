Biden assicura, 'Lavoro ogni giorno per la libertà di Gershkovich

Il presidente Usa Joe Biden ha detto che "sta lavorando ogni giorno" per il rilascio di Evan Gershkovich, il giornalista americano detenuto da un anno in Russia con l'accusa di spionaggio. Biden si è impegnato a "continuare a lavorare ogni giorno" per il suo rilascio. "Continueremo a denunciare e a imporre costi per i terribili tentativi della Russia di usare gli americani come merce di scambio", ha detto, ricordando anche il caso di Paul Whelan, un cittadino statunitense ed ex marine detenuto in Russia dal 2018.

Il suo segretario di Stato, Anthony Blinken, in una nota, ha sottolineato che "le persone non sono merce di scambio. La Russia dovrebbe porre fine alla pratica di detenzione arbitraria di individui come leva politica e dovrebbe rilasciare immediatamente Evan e Paul". "Ad oggi, la Russia non ha fornito prove di illeciti per un semplice motivo: Evan non ha fatto nulla di male. Il giornalismo non è un reato", accusa Blinken.

I familiari di Gershkovich, da parte loro, hanno assicurato che continueranno la lotta per il suo rilascio, affermando che la sua innocenza ha dato loro coraggio in questa dura prova. "Non avremmo mai immaginato che una situazione del genere potesse accadere a nostro figlio e nostro fratello, tanto meno che trascorresse un anno intero nell'incertezza", hanno scritto i genitori Mikhail ed Ella e la sorella Danielle in una lettera ai lettori del Wall Street Journal, dove lavora il reporter. "Ma nonostante questa lunga battaglia, rimaniamo forti", assicurano.

Per loro è stato un anno "inimmaginabile". "E' come se avessimo trattenuto il respiro. Abbiamo vissuto con un dolore costante nei nostri cuori pensando a Evan in ogni momento della giornata", hanno raccontato. "Attraverso tutte le sfide di questo periodo tumultuoso, abbiamo visto Evan affrontare questa incertezza, bloccato in questa piccola cella, con poche notizie dal mondo, senza la sua libertà", scrivono ancora.

"Evan ha mostrato notevole forza di volontà, forza e persino umorismo durante la sua ingiusta detenzione. Siamo stupiti dalla fermezza sua e della sua famiglia di fronte a un calvario così straziante. Ma la loro forza d'animo non cambia il fatto che la detenzione di Evan è un palese attacco ai diritti della stampa libera in un momento in cui abbondano prove in tutto il mondo del ruolo vitale che il giornalismo di qualità gioca nella comprensione degli eventi mondiali da parte della nostra società e nel sopportare testimone della storia": lo ha scritto sul Wall Street Journal la direttrice della testata, Emma Tucker, nel primo anniversario della "ingiusta

detenzione" in Russia del suo reporter.

"Noi del Journal - prosegue - rimaniamo impegnati a fornire ai nostri lettori informazioni sull'estero di qualità. Ma Evan è anche un esempio delle minacce che noi e altri organi di informazione affrontiamo in quello che è diventato un ambiente sempre più pericoloso per i giornalisti che si mettono in prima linea per raccontarvi la storia", aggiunge, ricordando gli oltre 520 giornalisti detenuti in tutto il mondo, le decine morte mentre facevano il proprio dovere e "innumerevoli altri vessati e intimiditi mentre perseguivano la verità".

"È ormai giunto il momento che questo talentuoso reporter e uomo innocente torni a casa", auspica Tucker, definendo "false e infondate" le accuse di spionaggio e rimanendo "ottimista e fiduciosa nella promessa del presidente Biden alla famiglia di Evan di riportarlo a casa".

