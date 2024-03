Trump attacca,figlia del giudice Ny ha usato mia foto in carcere

Donald Trump attacca il giudice di New York e sua figlia dopo l'ordine emanato che gli vieta di criticare i testimoni e i giurati del processo che vede l'ex presidente accusato per aver dato soldi alla porno star Stormy Daniels.

"Il giudice Juan Merchan ha emesso un altro ordine illegale nel tentativo di continuare a strapparmi i miei diritti e privarmi del Primo Emendamento per criticare l'uso della giustizia americana come arma", afferma Trump sul suo social Truth. L'ex presidente quindi attacca la figlia del giudice Merchan, affermando che ha usato una foto di Trump dietro le sbarre sul suo account X. "Voglio essere chiaro. La figlia del giudice può postare una foto con il suo 'sogno' di vedermi in carcere, il procuratore di New York può dire qualsiasi bugia su di me, il giudice può violare la legge e la costituzione ma io non posso parlare delle persone che mi attaccano", osserva Trump.



