Ricorso respinto, Robinho arrestato in Brasile: sconterà subito 9 anni di carcere

L'ex calciatore della nazionale brasiliana e del Milan Robson de Sousa, detto Robinho, è stato arrestato dalla Polizia federale del Brasile dopo che il giudice della Corte suprema Luiz Fux ha rigettato la richiesta della difesa dell'atleta di sospendere l'esecuzione della condanna a nove anni per stupro, comminata dal tribunale di Milano e che per decisione della magistratura brasiliana sarà scontata nel Paese sudamericano. L'atleta, che si trovava nella sua villa di Guaruja, sul litorale paulista, è stato condotto presso la sede della Polizia federale di Santos dove, al termine delle formalità di rito, sarà traferito in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA