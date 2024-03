La moglie di Assange: 'Julian rischia di finire come Navalny'

Per Stella Assange "la persecuzione di Julian", suo marito e cofondatore di Wikileaks, "è un attacco alle democrazie occidentali". Ma va oltre. "Julian se non verrà salvato rischia di finire come Navalny" ha sostenuto a Perugia dove ha ricevuto per conto del marito uno dei premi "Federico Caffe'" in una due giorni a lui dedicata alla facoltà di Economia dell'Università degli Studi del capoluogo umbro.

Il Gruppo Caffe' , composto da circa 700 membri che si riconoscono nell'opera e nell'esempio dell'economista, ha scelto i premiati tra illustri personaggi che si sono distinti nel campo della politica economica, della impresa e del giornalismo.

Video Stella Assange a Perugia: 'Liberate mio marito'

"Julian e Navalny - ha detto ancora la moglie dell'attivista australiano parlando con l'ANSA - sono nella stessa posizione, entrambi sono prigionieri politici e per questo ho anche criticato Ursula von der Leyen che ha difeso solo Navalny. In questi anni - ha proseguito - sono stata spaventata per la vita di Julian, c'erano dei segnali che mi hanno fatto temere per lui". "Julian dovrebbe essere libero - ha detto ancora Stella Assange - e non avrebbe dovuto passare nemmeno un giorno in prigione. L'ho incontrato ieri mattina e ogni giorno per lui è una sofferenza perché si trova da cinque anni in un carcere di massima sicurezza". "Per Julian ci sono giorni più facili e giorni più difficili", ha spiegato ancora. La donna non è però voluta entrare nel merito degli ultimi possibili sviluppi della vicenda che riguarda Assange.

"Preferirei non parlare di questa cosa - ha detto - e lasciare la parola agli avvocati. In ogni caso ci saranno ulteriori sviluppi in seguito". "Il nostro appello è di liberare Julian, farlo tornare a casa e di restaurare i nostri principi democratici" ha comunque ribadito Stella Assange, tornata a chiedere da Perugia la scarcerazione del marito. "L'incarcerazione di Julian non è solo qualcosa che va contro i valori democratici, ma va molto più in là e attacca tutto il nostro sistema", ha proseguito. Per Stella Assange c'è però anche la voglia di guardare a futuro. Immaginandolo insieme al marito. "Quando Julian tornerà libero - ha detto - passeremo del tempo insieme, mangeremo insieme e staremo insieme godendoci la libertà".

