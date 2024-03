Cremlino, Putin sta preparando visite e contatti ad alto livello

Il presidente russo Vladimir Putin sta "preparando diverse visite e diversi contatti ad alto livello". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, senza confermare o smentire una possibile visita del capo dello Stato in Cina in maggio, di cui scrive la Reuters. "Vi terremo informati", ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Vladimir Putin andrà a maggio in Cina a maggio per colloqui con il presidente Xi Jinping, in quello che sarebbe il primo viaggio all'estero dopo la sua scontata vittoria elettorale. Lo riporta Reuters sul suo sito citando una fonte vicina alla questione che ha affermato che "Putin visiterà la Cina", notizia confermata in modo indipendente da altre quattro fonti, che hanno tutte parlato a condizione di anonimato. Due fonti hanno detto che la sua visita avverrà prima del previsto viaggio del presidente cinese in Europa. Il Cremlino ha rifiutato di commentare e il ministero degli Esteri cinese non ha risposto.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha telefonato oggi al suo omologo russo Vladimir Putin per congratularsi per la sua vittoria elettorale. Durante la conversazione è stato convenuto di espandere ulteriormente la cooperazione bilaterale, ha riferito il Cremlino, citato dalla Tass.

Isw, Putin getta le basi per una guerra prolungata

Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di sfruttare i livelli record di affluenza alle urne e il sostegno alla sua candidatura presidenziale per creare le condizioni per una guerra prolungata in Ucraina: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Putin ha affermato che non si aspettava risultati elettorali così elevati nell'Ucraina occupata (88,12%-95,23% secondo la Commissione elettorale russa), sottolineando che l'esito del voto dimostra la "gratitudine" della popolazione dei territori ucraini occupati "per la protezione russa", ricorda il centro studi statunitense. Pertanto, il leader russo ha dichiarato che Mosca farà di tutto per garantire la "protezione" dell'Ucraina occupata. Putin, conclude il think tank, vuole probabilmente creare le condizioni che giustifichino un conflitto prolungato e un'occupazione a lungo termine dell'Ucraina con il pretesto di "proteggere" i civili che sono in pericolo solo a causa dell'invasione russa.

