Il presidente russo Vladimir Putin non ha parlato di negoziati tenuti per una possibile liberazione di Alexei Navalny, ma solo di una "idea" che gli era stata proposta e alla quale ha "potenzialmente acconsentito". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, in merito alle parole pronunciate da Putin la notte scorsa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA