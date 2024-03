Mosca: 'L'affluenza alle urne in Russia ha superato il 50%'

L'affluenza alle urne per le presidenziali in Russia ha superato il 50%, secondo quanto reso noto dalla Commissione elettorale centrale, citata dall'agenzia Ria Novosti. Il dato si riferisce alle 16 ora di Mosca (le 14 ora italiana) del secondo giorno di votazioni, che si concluderanno domani, domenica.

I dati ufficiali riferiscono di percentuali altissime di votanti nelle parti delle quattro regioni ucraine occupate dai russi al termine della prime delle tre giornate di voto. Secondo l'agenzia Ria Novosti, nella regione di Donetsk ha votato oltre il 69% degli aventi diritto, in quella di Lugansk il 36%, in quella di Zaporizhzhia il 55% e in quella di Kherson quasi il 69%. Nelle quattro regioni le operazioni di voto erano in corso già dal 25 febbraio.

Mosca, Occidente ha cercato in tutti modi di boicottare elezioni

I Paesi occidentali hanno cercato in tutti i modi di boicottare le elezioni presidenziali in Russia, anche con l'impiego di "agenti di influenza o semplicemente mercenari" tra le file dell'opposizione, ma non ci sono riusciti. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, parlando con la Tass.

Secondo la portavoce, nell'ultimo anno europei e americani hanno cercato in tutti i modi di "rovinare le elezioni presidenziali, impedirle o distorcere il concetto di elezioni". E questo anche con campagne di disinformazione online e bloccando le app di organizzazioni russe e piattaforme digitali.

Tuttu questo "non è servito a niente", aggiunge Zakharova, assicurando che la Russia si è invece unita "di fronte alla minaccia" e "per risolvere i problemi che abbiamo di fronte". "Questo provoca una furia selvaggia, odio e aggressioni" da parte dell'Occidente, che "sta già schiumando", conclude la portavoce.

Nella regione di Belgorod chiusi centri commerciali e scuole

Due morti nelle scorse ore contro la regione russa di Belgorod, secondo il governatore locale citato da Interfax. "Due persone, un uomo e una donna, sono morte. L'uomo era alla guida di un camion quando una granata lo ha colpito e questo si è scontrata con un autobus passeggeri", ha scritto su Telegram il governatore Vyasheslav Gladkov. I passeggeri dell'autobus non sono rimasti feriti, ha aggiunto, mentre ha anche segnalato la morte della donna che si trovava in un capannone.

Il ministero della Difesa russo ha detto che le forze di Mosca hanno respinto nuovi tentativi di "infiltrazione di gruppi di sabotaggio ucraini" nella regione russa di Belgorod. Lo riferisce la Tass.

Nella regione russa di Belgorod, sottoposta da giorni a pesanti bombardamenti ucraini, le autorità hanno deciso di tenere chiusi oggi e domani, domenica, i centri commerciali, mentre le scuole rimarranno chiuse lunedì e martedì, ha annunciato sul suo canale Telegram il governatore, Vyacheslav Gladkov.

'Attacco con un drone ad una raffineria di petrolio in Russia'

Un drone ha attaccato la raffineria di petrolio di Syzran, nella regione di Samara, in Russia. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il governatore regionale Dmitry Azarov aggiungendo che c'è stato anche un tentativo di attacco alla raffineria di petrolio Novokuibyshevskij. "Questa mattina c'è stato un attacco alla raffineria di petrolio di Syzran e un tentativo di attacco alla raffineria di petrolio di Novokuybyshevsk. Di conseguenza, un'unità di lavorazione di prodotti petroliferi ha preso fuoco nel territorio della raffineria di petrolio di Syzran. Il tentativo di attacco alla raffineria di petrolio di Novokuybyshevsk è stato fermato e non ci sono state vittime", ha detto il servizio stampa del governatore.

