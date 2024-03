Elezioni presidenziali in Russia, 'molotov contro un seggio a San Pietroburgo'

Al voto per le presidenziali in Russia fino a domenica 17 marzo. E' iniziata la tornata elettorale per le presidenziali in Russia con l'apertura dei primi seggi nell'estremo oriente del Paese, in un clima di estrema tensione per gli attacchi ucraini sulle zone di frontiera che per Mosca hanno lo scopo di "destabilizzare" e Putin che minaccia: 'Gli attacchi non resteranno impuniti'.

Il presidente russo Vladimir Putin ha votato in modalità online per le elezioni presidenziali alle quali è candidato come "indipendente" ad un quinto mandato, riferisce la Tass.

L'ufficio del sindaco di Belgorod, città russa sottoposta a bombardamenti da parte delle forze ucraine, ha smentito le voci diffuse da media di Kiev secondo le quali le operazioni di voto sarebbero state sospese. "Tutti i seggi nella regione sono aperti e gli elettori stanno votando", si legge in un comunicato. "Fidatevi solo delle fonti ufficiali d'informazione", si aggiunge nella nota.

Un seggio elettorale a San Pietroburgo è stato attaccato con molotov, secondo la commissione elettorale russa. Non risultano vittime. Una giovane donna ha cercato di dare fuoco al seggio con una molotov, secondo quanto riferito da un funzionario della commissione elettorale locale, nel primo giorno delle elezioni presidenziali russe, segnato da diversi episodi di danneggiamento. "Una donna di 20 anni ha cercato di lanciare una molotov contro l'insegna di un seggio elettorale" situato in una scuola, ha dichiarato Maxime Meïksine su Telegram. "Queste azioni illegali sono state efficacemente fermate dagli agenti di polizia. Nessuno è rimasto ferito", ha aggiunto.

Una bomba è esplosa davanti a un seggio elettorale in una regione occupata dell'Ucraina, hanno riferito le autorità filorusse del territorio. La bomba è esplosa senza causare vittime nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina. "A Skadovsk, un ordigno esplosivo improvvisato è stato collocato in un bidone della spazzatura davanti al seggio elettorale. C'è stata una detonazione, nessuna vittima", ha detto su Telegram la commissione elettorale regionale filorussa.

Le truppe di Kiev - riferisce l'agenzia Ria Novosti - hanno bombardato due seggi per le presidenziali nella parte della regione di Kherson occupata dai russi. Lo ha detto la commissione elettorale locale, aggiungendo che in uno dei due seggi, a Brilevka, vi sono dei feriti.

Il governatore, Vyacheslav Gladkov, ha postato un video di lui e della moglie davanti al seggio in cui invita tutti i cittadini a recarsi alle urne. "Mia moglie e io - dice Gladkov - stiamo andando al nostro seggio elettorale per fare ciò che ognuno di noi deve fare. Fare una scelta, una scelta per il futuro per noi, per i nostri figli. Votare per il Presidente della Federazione Russa. Siamo sicuri che state facendo tutti la stessa cosa". Lo stesso Gladkov aveva detto che stamane sono stati abbattuti sulla regione sette razzi ucraini e che si registrano due feriti.

La Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) ha rivendicato di aver lanciato cyberattacchi indirizzati al sistema di voto online per le elezioni presidenziali in Russia. Secondo fonti del Gur citate da Rbc Ucraina, gli specialisti informatici ucraini avrebbero creato "seri problemi" al sistema di voto elettronico, tra cui il sito mos.ru, sovraccaricando il sistema e provocando guasti.

La presidente della Commissione elettorale centrale russa (Cec), Ella Pamfilova, ha respinto la ricostruzione, parlando di "fake news" sui guasti al sistema e confermando che i siti web funzionano: a un accesso in Russia, risulta infatti che i portali vybory.gov.ru e mos.ru siano operativi. Il ministero russo per lo Sviluppo digitale ha in ogni caso riferito che il sistema di voto online "è costantemente sottoposto ad attacchi informatici", sottolineando che "tutti vengono prontamente respinti".

Il presidente Putin ha condannato gli attacchi come "un tentativo di intimidire le persone". "Come sapete, nel nostro Paese sono cominciate le elezioni presidenziali in conformità con la Costituzione russa. Nel tentativo di interrompere il processo elettorale e di intimidire le persone, almeno nelle aree di confine con l'Ucraina, il regime neonazista di Kiev sta cercando di mettere in atto una serie di azioni criminali armate dimostrative", ha detto Putin parlando a una riunione del Consiglio di sicurezza russo. Putin ha riferito di aver chiesto al ministro della Difesa Serghei Shoigu di fare rapporto al Consiglio sulla situazione degli attacchi ucraini nelle regioni di frontiera.

In precedenza, il leader del Cremlino aveva lanciato un appello ai russi perché vadano a votare in nome del "patriottismo" per rispondere alle "difficoltà" del momento. La procura di Mosca, intanto, ha messo in guardia i cittadini dal partecipare domenica all'iniziativa di protesta 'Mezzogiorno contro Putin', promossa prima dall'oppositore Alexei Navalny e dopo la sua morte dal suo team, per chiedere ai cittadini di recarsi tutti alle urne quel giorno alle 12 per mostrare la loro opposizione al presidente.

