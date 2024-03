Maduro indicato come candidato alle presidenziali di luglio

Migliaia di delegati del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) hanno indicato il presidente, Nicolas Maduro, come loro candidato alle elezioni del 28 luglio. Secondo il Psuv, la designazione emerge da oltre 15.800 assemblee che si sono tenute in tutto il Paese.

"Mi congratulo col PSUV e con le persone sul campo, che hanno portato avanti le loro assemblee e le loro proposte. Siamo tutti uniti in una marcia costante e sicura verso il 28 luglio. Vinceremo!", ha commentato Maduro dal suo account X.

Machado esclude una candidatura alternativa dell'opposizione

Ieri la leader dell'opposizione, María Corina Machado, ha escluso la possibilità di nominare un nome alternativo per le elezioni presidenziali del prossimo luglio, nonostante una sentenza della Corte Suprema l'abbia interdetta dai pubblici uffici per i prossimi quindici anni, rendendo impossibile la sua candidatura.

"Voglio rivelare una sorpresa a quelli che stanno parlando di un candidato alternativo. Se ci sarà un sostituto qui, sarà solo quello che sostituirà il presidente Nicolas Maduro, e sono io", ha detto nel corso di un evento elettorale a Barinas.

Machado aveva stravinto le primarie realizzate per scegliere il candidato delle opposizioni a ottobre, tuttavia a dicembre è stata esclusa dalla corsa presidenziale a causa della decisione giudiziaria.

Dopo aver fissato la data delle consultazioni per il 28 luglio, il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stabilito al 25 marzo. Questo rende impossibile qualsiasi tentativo di ottenere una revisione della sentenza in tempo utile.

