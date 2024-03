Erdogan: 'Sosteniamo fermamente i leader di Hamas'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato in un discorso a Istanbul che la Turchia "sostiene fermamente" i leader di Hamas. "Nessuno può indurci a descrivere Hamas come un'organizzazione terroristica. La Turchia è il Paese che parla apertamente di tutto con i leader di Hamas e li sostiene fermamente", ha dichiarato il capo di Stato turco.

Il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 30.960, di cui 82 nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono oltre 72.524, secondo la stessa fonte.

Intanto il Comando statunitense per il Medio Oriente (Centcom) ha smentito le notizie secondo cui la morte di civili palestinesi ieri nella Striscia di Gaza sarebbe stata provocata da lanci di pacchi di aiuti umanitari Usa. "Siamo a conoscenza di segnalazioni di civili uccisi a seguito di lanci umanitari. Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie di coloro che sono stati uccisi - si legge in un messaggio di Centcom pubblicato su X -. Contrariamente ad alcuni rapporti, questo non è stato il risultato dei lanci aerei statunitensi". Ieri la televisione pubblica israeliana Kan aveva riferito da fonti nella Striscia che cinque palestinesi sono rimasti uccisi a causa di lanci difettosi di aiuti umanitari a ovest di Gaza City.

La strada che divide la Striscia in 2 è arrivata al Mediterraneo

Una strada che l'esercito israeliano sta costruendo nella Striscia di Gaza, che divide l'enclave palestinese a metà, ha raggiunto la costa del Mediterraneo: è quando emerge da un'analisi delle immagini satellitari condotta dalla Cnn. Conosciuta come il 'Corridoio Netzarim', la strada fa parte di un piano di sicurezza che permetterà a Israele di controllare il territorio per i mesi e forse per anni a venire, scrive l'emittente Usa sul suo sito citando funzionari israeliani.

Un'immagine satellitare ripresa il 6 marzo rivela che la strada est-ovest, in costruzione da settimane, ora si estende dalla zona di confine tra Gaza e Israele attraverso l'intera Striscia - che è larga circa 6,5 ;;chilometri - dividendo il nord di Gaza (compresa Gaza City) dal sud dell'enclave. Secondo l'analisi della Cnn, circa 2 chilometri comprendono una strada esistente, mentre la parte rimanente è nuova.

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno spiegato alla Cnn che la strada serve per "stabilire (un) punto d'appoggio operativo nell'area" e consentire "il passaggio di forze e attrezzature logistiche". L'Idf ha aggiunto che la strada esisteva prima della guerra ed era in fase di "rinnovamento" a causa dei veicoli blindati che "la danneggiavano", ma "non aveva né un inizio né una fine".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA