Erdogan accoglie Zelensky a Istanbul, 'pronto a ospitare negoziati di pace'

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è a Istanbul per incontrare l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Il capo di Stato ucraino è accompagnato da una delegazione di ministri, tra cui quello della Difesa, Rustem Umerov.

I due leader, che si sono incontrati presso il palazzo Dolmabahçe di Istanbul, hanno discusso sugli ultimi sviluppi nella guerra tra Mosca e Kiev e il rilancio dell'accordo che ha permesso l'esportazione di grano da porti ucraini tramite un corridoio sicuro nel Mar Nero, tra l'agosto del 2022 e il luglio dello scorso anno, quando la Russia si è sfilata dal patto.

Il patto trovato tra Kiev, Mosca, Ankara e le Nazioni Unite ha consentito l'esportazione di oltre 32,9 milioni di tonnellate di grano e altri prodotti alimentari da porti ucraini, a partire dall'agosto del 2022 fino al luglio dello scorso sanno, quando la Russia si è sfilata dall'accordo. Dopo avere chiesto più volte la ripresa del patto, Erdogan ha recentemente affermato di essere in contatto con le Nazioni Unite per un rilancio dell'iniziativa ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Su X, il leader ucraino ha riferito di avere visitato i cantieri navali di Istanbul: "Visita a Turchia. Istanbul. Cantieri navali dove vengono costruite corvette per la nostra Marina Militare. Ho controllato la prontezza e l'equipaggiamento della corvetta Ivan Mazepa e ho parlato con il personale della Marina ucraina. Li ho ringraziati per il loro servizio. Stiamo rafforzando il nostro Paese".

"Ho anche ispezionato la costruzione della nostra seconda corvetta della classe Ada e le ho dato il nome Hetman Ivan Vyhovskyi. Ringrazio il Presidente della Turchia e tutte le società di difesa turche e ucraine per la loro collaborazione e per aver lavorato insieme per avvicinare la pace e renderla duratura", ha aggiunto.

"Sono grato alla Turchia per il suo sostegno affidabile all'Ucraina. Entrambi i nostri Paesi, l'intera regione e la sicurezza alimentare globale richiedono la sicurezza incondizionata della navigazione nel Mar Nero. Possiamo raggiungere questo obiettivo lavorando insieme", ha scritto su X Zelensky all'inizio del suo colloquio con Erdogan. "Siamo interessati a rafforzare la cooperazione bilaterale e la coproduzione con le società di difesa turche. Abbiamo bisogno anche dell'aiuto della Turchia per liberare i nostri prigionieri di guerra e tutto il nostro popolo, compresi i tatari di Crimea, tenuti prigionieri dalla Russia", ha aggiunto Zelensky.

"I colloqui tra Ucraina e Turchia sono sempre sinceri e fruttuosi. Oggi abbiamo raggiunto accordi su progetti di difesa congiunti sia a livello governativo che tra aziende", ha proseguito Zelensky sul social. "Ho incontrato i rappresentanti dell'industria della difesa turca. Siamo pronti a muoverci rapidamente per mettere in pratica tutto ciò di cui abbiamo discusso. Sono molto soddisfatto delle discussioni e sono fiducioso che i risultati saranno importanti".

Siamo inoltre pronti a risolvere rapidamente tutte le questioni relative alla cooperazione economica, compresa la ricostruzione, e a portare avanti gli accordi bilaterali necessari per i nostri popoli. Oggi l'Ucraina e la Turchia hanno firmato un accordo per semplificare gli scambi commerciali ed eliminare le barriere per le imprese. Sono stati firmati anche diversi documenti importanti a livello dei ministeri della Difesa. L'Ucraina e la Turchia si rafforzano a vicenda, così come tutta la nostra regione", ha aggiunto.

Erdogan ha detto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky che la Turchia è pronta ad ospitare negoziati di pace tra delegazioni di Kiev e Mosca. "Siamo pronti ad ospitare un vertice a cui può partecipare anche la Russia", ha detto il leader turco durante una conferenza stampa congiunta con Zelensky a Istanbul, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt.

Erdogan ha anche ribadito che Ankara è pronta a sostenere un rilancio dell'accordo che aveva permesso l'esportazione di grano dall'Ucraina, dall'agosto del 2022 fino al luglio dello scorso anno, quando Mosca si è sfilata dall'intesa. Il patto per il grano "ha impedito una crisi alimentare globale, per assicurare un nuovo accordo, se c'è l'intenzione dalle due parti, siamo pronti a dare il sostegno necessario", ha detto il leader turco.

"Non vediamo come sia possibile invitare" a un vertice di pace "persone che bloccano, distruggono e uccidono tutto. Vogliamo ottenere un risultato, e il risultato è una pace giusta per l'Ucraina. Pertanto, i Paesi civili svilupperanno prima un piano e solo dopo coinvolgeranno i rappresentanti della Russia che vogliono una pace giusta", ha risposto Zelensky.

Zelensky, a Odessa missile a 300-400 metri da me e Mitsotakis

"Ero con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in visita ufficiale a Odessa. Eravamo nel porto. Sì, c'è stato un attacco con un missile balistico a 300-400 metri di distanza. Il missile è arrivato molto velocemente", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l'attacco russo di due giorni fa.

Kiev, esplosioni in città occupate nella regione di Zaporizhzhia

Esplosioni sono state segnalate nelle città occupate dai russi della regione sud-orientale ucraina di Zaporizhzhia. Come riferisce il Kyiv Independent. Il governatore Ivan Fedorov ha affermato che una prima deflagrazione è avvenuta vicino a una base militare russa a Tokmak, un'altra in un magazzino di munizioni russo a Melitopol.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA