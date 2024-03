Biden annuncerà una missione militare sulla costa di Gaza per gli aiuti

"Joe Biden annuncerà l'invio di una missione militare d'emergenza Usa sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei". Lo hanno riferito alti funzionari della Casa Bianca in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti anticipando il discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente terrà questa sera al Congresso. L'iniziativa, hanno precisato le fonti, è stata concordata con un gruppo di "alleati e partner umanitari in Medio Oriente e in Europa".

'Per gli aiuti Biden non ha voluto aspettare Israele'

"Per gli aiuti umanitari a Gaza, Biden non ha voluto aspettare Israele", riferiscono gli stessi alti funzionari della Casa Bianca, sottolineando che il presidente "ha voluto considerare tutte le opzioni senza aspettare Israele. Quindi gli aiuti arriveranno via aerea, via mare via terra".

