Super Tuesday, si vota in 15 Stati e un territorio

Entra nel vivo la corsa per la nomination alla Casa Bianca con gli americani di 15 Stati e un territorio che vanno alle urne domani nel Super Tuesday, una pietra miliare del calendario elettorale americano. In più ci saranno i caucus democratici in Iowa, lo Stato nel quale i repubblicani hanno già tenuto le loro primarie a inizio gennaio.

Quest'anno non sono previste grandi sorprese né sul fronte dem, con Joe Biden che corre praticamente da solo, né su quello del Grand old party, con Donald Trump che si avvicinerà sempre di più alla candidatura, ma si tratta comunque di un appuntamento fondamentale in vista del voto di novembre.

Gli Stati in cui si vota sono: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, California, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia, più il territorio delle Samoa. Occhi puntati soprattutto sui grandi Stati - California e Texas - dove Trump prevede di vincere ben 773 delegati e superare il numero magico per assicurarsi la nomination alla Convention del Grand old party di luglio.

* ALABAMA - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 50 per i repubblicani, 59 per i democratici.

* ALASKA - Qui si terranno solo le primarie repubblicane, con 29 delegati in palio, mentre i democratici voteranno ad aprile.

* ARKANSAS - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 40 per i repubblicani, 37 per i democratici.

* COLORADO - Primarie per entrambi i partiti con 37 delegati in palio per il Grand old party e 86 per i dem. Qui Donald Trump era stato squalificato in virtù del 14esimo emendamento per la sua partecipazione all'assalto a Capitol del 6 gennaio ma la Corte Suprema ha annullato la sentenza.

* MAINE - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio 20 per i repubblicani, 32 per i dem. Anche qui Donald Trump era stato squalificato in virtù del 14esimo emendamento per la sua partecipazione all'assalto a Capitol del 6 gennaio ma dopo il suo ricorso la sentenza è stata sospesa in attesa della decisione della Corte Suprema e quindi il tycoon rimane in corsa.

* MASSACHUSSETTS - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio 40 per il Gop, 116 per i dem.

* MINNESOTA - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 39 per i repubblicani e 92 per i democratici.

* NORTH CAROLINA - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 74 per i repubblicani, 132 per i dem.

* CALIFORNIA - Il bottino più ambito da entrambi i partiti con 169 delegati per i repubblicani e 424 per i dem. Nello Stato ci sarà anche la votazione del candidato democratico al seggio del Senato della defunta Dianne Feinstein.

* OKLAHOMA - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 43 per il Gop e 40 per i democratici.

* TENNESSEE - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 58 per il Gop, 70 per i dem.

* TEXAS - L'altro grande Stato al centro del Super Tuesday.

Delegati in palio: 161 per i repubblicani, 272 per i democratici.

* UTAH - I repubblicani qui terranno i caucus con 40 delegati in palio, mentre i dem terranno le primarie con 34 delegati in palio.

* VERMONT - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 17 per il Gop, 24 per i democratici.

* VIRGINIA - Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 48 per i repubblicani, 118 per i democratici.

* SAMOA - Caucus repubblicani e democratici, con 9 e11 delegati in palio. La curiosità è che i 55 mila residenti di queste piccole isole vicino all'Australia sono considerati 'Us national' ma non 'Us citizen', quindi possono mandare delegati alla convention ma non possono votare alle presidenziali.

Quanto ai risultati, poiché il voto si svolge in sei fusi orari diversi potrebbero essere necessarie ore e giorni per determinare i vincitori e in alcuni Stati potrebbe essere necessario più tempo per contare le schede inviate per posta. Ad esempio in California devono essere state spedite entro il 5 marzo e possono essere ricevute dagli uffici elettorali fino al 12 marzo. I primi seggi a chiudere saranno quelli della Virginia e del Vermont alle 19 ora locale, l'una di notte di mercoledì in Italia.



