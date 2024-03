Migranti: bambina di 7 anni muore in naufragio nella Manica

Una bambina di sette anni è annegata quando una piccola imbarcazione che trasportava 16 migranti diretti dal nord della Francia alla Gran Bretagna si è capovolta attraversando la Manica. Lo riferiscono le autorità francesi locali. L'imbarcazione "non era di dimensioni adeguate per trasportare così tante persone" - afferma in un comunicato l'autorità - e si è capovolta subito dopo che alcune persone si erano imbarcate, a pochi chilometri dalla costa. Si aggiunge che i genitori della ragazza, che viaggiavano con altri tre figli, sono stati portati in un ospedale di Dunkerque.



