Donald Trump ha vinto a valanga i caucus del partito repubblicano in Missouri conquistando altri delegati necessari a conquistare la nomination repubblicana per la Casa Bianca. Il tycoon ha ottenuto l'88% dei voti, una vittoria facile come previsto, contro circa il 12% di Nikki Halei. L'ex presidente si è aggiudicato anche la convention del partito in Michigan dopo aver vinto le primarie martedì.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA