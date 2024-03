Milei parla stasera alle Camere, schierati 3500 agenti

Saranno almeno 3.500 gli agenti federali che faranno parte del dispositivo di sicurezza messo in atto attorno al Parlamento in vista del discorso che terrà nella serata di oggi il presidente Javier Milei di fronte alle Camere riunite in occasione dell'inaugurazione dell'anno legislativo.

Prevista anche la chiusura degli accessi alle strade che circondano il palazzo che verranno transennate già a partire dalla mattina di oggi e, se dovesse essere necessario, saranno pronti altri 1500 agenti della polizia di Buenos Aires. Il massiccio spiegamento di forze è legato all'annuncio di proteste convocate per oggi di fronte al Parlamento da partiti dell'opposizione, organizzazioni di sinistra e movimenti sociali.

Il governo, attraverso la ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha già avvertito che metterà in atto il protocollo anti-picchetti che non consente ai manifestanti di bloccare il transito stradale e che non verranno tollerati disordini.

L'atmosfera sarà calda ad ogni modo anche all'interno dell'emiciclo tenendo conto che Milei ha avviato uno scontro aperto con il Parlamento che gli ha affossato a gennaio il pacchetto di leggi su privatizzazioni e deregulation. Il leader ultraliberista ha affermato di recente che Camera e Senato sono un "nido di ratti" e di poter governare anche senza il sostegno del potere legislativo.

