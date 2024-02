Il parlamento ungherese approva l'adesione della Svezia alla Nato

Strada definitivamente spianata all'adesione della Svezia all' Alleanza Atlantica. Il parlamento ungherese ha infatti approvato a stragrande maggioranza l'ingresso della Svezia nella Nato. Come previsto, a favore dell'adesione della Svezia alla Nato hanno votato al parlamento ungherese sia i partiti di governo che quasi tutta l'opposizione, tranne la formazione di estrema destra Patria nostra (Mi Hazank).

Il premier ungherese Viktor Orban, in apertura della seduta parlamentare sul decisivo voto di Budapest in favore dell'adesione di Stoccolma nell'Alleanza atlantica, aveva detto che "l'ingresso della Svezia nella Nato rafforzerà la sicurezza dell'Ungheria", invitando i deputati a procedere alla ratifica. Il primo ministro inoltre aveva salutato la recente visita del suo omologo svedese Ulf Kristersson come un passo essenziale verso la costruzione di "un rapporto equo e rispettoso tra i due Paesi", superando le "differenze di opinione".

Dopo l'approvazione del Parlamento ungherese, la legge dovrebbe essere promulgata dal Presidente nei prossimi giorni e in seguito la Svezia potrà depositare a Washington il proprio "strumento di adesione" previsto dal Patto atlantico, diventando il 32/o componente della Nato. Nel caso della Finlandia, la Turchia aveva dato il via libera il 30 marzo dell'anno scorso ed Helsinki aveva poi presentato il documento il 4 aprile, entrando così nell'Alleanza cinque giorni dopo il voto turco.

Esulta la Svezia con il premier Ulf Kristersson: "Oggi è una giornata storica. I Parlamenti di tutti gli Stati membri della Nato hanno ora votato a favore dell'adesione della Svezia alla Nato. La Svezia è pronta ad assumersi la propria responsabilità per la sicurezza euro-atlantica", scrive su X.

Stoltenberg: 'Con l'adesione della Svezia la Nato è più forte'

"Accolgo con favore il voto con cui il Parlamento ungherese ha ratificato l'adesione della Svezia alla Nato. Ora che tutti gli alleati hanno approvato, la Svezia diventerà il 32esimo alleato della Nato. L'adesione della Svezia ci renderà tutti più forti e sicuri". Lo ha scritto su X il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg.

Scholz: 'La strada per la Svezia nella Nato è libera'

"La strada per la Svezia nella Nato è libera - è un vincita per tutti noi". Lo ha scritto su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz, salutando la decisione del parlamento ungherese, che "rafforza la nostra alleanza di difesa e quindi la sicurezza dell'Europa e del mondo".

