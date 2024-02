La Germania vota sulla legalizzazione della cannabis

Il Parlamento tedesco dovrebbe legalizzare parzialmente la cannabis oggi, dopo un acceso dibattito sui pro e i contro di un più facile accesso allo stupefacente. Lo riporta il Guardian. Secondo la nuova legislazione, che farà della Germania il terzo paese in Europa a legalizzare la droga per uso personale, la cannabis sarà rimossa dalla lista ufficiale delle sostanze proibite. Gli adulti potranno possederne 25 grammi alla volta.

Il ministro della Salute, Karl Lauterbach, ha detto di aspettarsi che la nuova legislazione consenta di recuperare il mercato dagli spacciatori che riforniscono molti dei 7 milioni di tedeschi che si stima facciano regolarmente uso di cannabis.

Il governo ha detto che molti consumatori si affidano alla droga per motivi terapeutici e che la nuova legge migliorerà anche la qualità della cannabis consumata da un numero crescente di giovani. "La protezione dei bambini e dei giovani è al centro degli obiettivi di questa legge", ha dichiarato Lauterbach prima del voto. "Nell'ultimo decennio il consumo da parte di bambini e giovani è aumentato costantemente". Egli ha detto che la legge farà sì che il mercato nascosto si riduca e aiuterà a controllare la distribuzione della droga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA