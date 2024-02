Eurovision 2024, Israele difende la canzone October Rain

Israele non intende per ora fare retromarcia sulla canzone 'October Rain' che la cantante Eden Golan progetta di eseguire a maggio all' 'Eurovision Song Contest' di Malmo, Svezia. Lo ha ribadito oggi la emittente pubblica Kan dopo aver appreso che l' 'European Broadcasting Union' (Ebu) sta esaminando il testo per verificare se esso non abbia alcun contenuto politico. ''Il nostro dialogo con l'Ebu prosegue'' ha fatto sapere Kan, aggiungendo comunque che quella canzone non sara' cambiata. Se tuttavia essa non fosse approvata, e' stato fatto notare, Israele non potrebbe partecipare all'Eurovision.



Nella vicenda e' intanto intervenuto il ministro della cultura Micky Zohar facendo presente all'Ebu che la canzone ''non e' politica e non parla della guerra ne' del conflitto''. Esprime piuttosto sentimenti diffusi nel popolo israeliano, fra cui il desiderio di rinnovamento ''in una situazione fragile di perdite e distruzione''.

Di fronte alle polemiche, oggi Kan ha intanto divulgato nel suo sito il testo completo di 'October Rain'. E' quasi tutto in inglese, con una chiusura in ebraico: 'Non mi resta aria per respirare. Non c'e' piu' posto. Non c'e' un 'me' di giorno in giorno. Tutti sono bambini buoni, uno per uno'.



