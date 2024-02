Il cane portoghese Bobi perde il titolo di più vecchio del mondo

Il Guinness dei primati ha tolto al portoghese Bobi il titolo di cane più vecchio del mondo. Il famoso "rafeiro alentejano" (questo il nome della particolare razza, originaria della regione dell'Alentejo) aveva ricevuto il riconoscimento quando aveva superato l'età di 30 anni, prima di morire a 31, lo scorso ottobre.

Secondo il suo padrone Leonel Costa, infatti, Bobi sarebbe nato l'11 maggio 1992 e la data sarebbe stata confermata dal sindacato dei veterinari portoghesi. Tuttavia, subito dopo la morte di Bobi, i veterinari inglesi del Royal College of Veterinary Surgeons avevano manifestato un certo scetticismo sulla venerabile età del quattrozampe. Così, il Guinness Book of Records aveva aperto un'inchiesta. Oggi il suo direttore, Mark Kinley, ha dichiarato che non esistono prove sulla vera data di nascita di Bobi, trasformando la sospensione del titolo in un annullamento definitivo.



