Biden incontra in California moglie e figlia di Navalny

Joe Biden ha incontrato a San Francisco la vedova e la figlia di Alexei Navalny. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden ha incontrato Yulia e Dasha "per esprimere le sue più sentite condoglianze per la loro terribile perdita", si legge nella nota della Casa Bianca nella quale si sottolinea che il presidente "ha espresso la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Navalny nella lotta contro la corruzione e per una Russia libera e democratica".

Biden ha sottolineato che l'eredità dell'oppositore continuerà "attraverso le persone in tutta la Russia e in tutto il mondo che piangono la sua perdita e lottano per la libertà, la democrazia e i diritti umani". Il presidente ha ricordato che domani annuncerà nuove pesanti sanzioni contro Mosca.

L'amministrazione Biden imporrà una nuova serie di sanzioni su oltre 500 obiettivi in risposta alla morte del leader dell'opposizione russa e alla vigilia del secondo anniversario della guerra della Russia in Ucraina: lo riferisce la Cnn citando un dirigente del Tesoro.

Joe Biden è tornato quindi ad attaccare il suo più che probabile rivale nella corsa presidenziale, Donald Trump, che "incoraggia la violenza politica, nessun presidente l'ha fatto dai tempi della guerra civile": In un evento elettorale in California lo ha accusato anche per le sue promesse agli assalitori del Capitol: "li chiama patrioti, dicendo che se sarà eletto li grazierà. Ma hanno ucciso poliziotti, hanno ucciso persone".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA