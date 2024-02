Attacco israeliano su un quartiere di Damasco, 'almeno tre morti'

Le forze israeliane hanno lanciato un attacco su Damasco: lo riferiscono i media siriani. L'attacco ha preso di mira oggi un quartiere abitato della capitale siriana, come ha annunciato l'agenzia ufficiale Sana senza fornire ulteriori dettagli. La tv nazionale ha sottolineato che "un attacco missilistico israeliano ha preso di mira il quartiere residenziale di Kafr Sousa".

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, il bilancio provvisorio dell'attacco è di tre morti: oltre a due persone non siriane, forse iraniane o libanesi, è rimasto ucciso un passante siriano colpito da schegge causate dall'esplosione. Il raid ha preso di mira una palazzina usata come sede operativa dai Pasdaran iraniani e dagli Hezbollah libanesi. L'Osservatorio ha commentato che si è trattato di "un assassinio mirato" nei confronti di una o più personalità iraniane o legate all'Iran.

Secondo il sito di opposizione in Siria, Sawt al-Asima ('La voce della capitale'), l'attacco ha provocato tre morti e otto feriti. Da parte loro, funzionari siriani hanno confermato all'emittente Sky News in lingua araba che l'obiettivo dell'attacco era una "personalità iraniana".

Secondo le prime immagini diffuse dalla tv di Stato siriana, la palazzina di dieci piani colpita dal raid attribuito a Israele è stata presa di mira al quinto piano. La struttura dell'edificio è intatta. Su una delle facciate sono evidenti i segni di un'esplosione avvenuta all'interno di uno degli appartamenti del quinto piano dopo che il proiettile è entrato da una delle finestre, i cui contorni sono anneriti.

