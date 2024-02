Putin e la studentessa italiana, 'è innamorata?'

"L'Italia ci è sempre stata vicina. Ricordo quando ci sono venuto, come la gente mi ha accolto, in alcuni posti mi sono trovato completamente a casa, questo è sicuro". E' un Vladimir Putin in vena di ricordi, e di battute fuori luogo, quello che si è visto oggi in un forum a Mosca. E probabilmente non è un caso che a far rivivere tali memorie positive sia stato il fatto che conversava con una giovane italiana che gli ha posto una domanda in un forum intitolato 'Idee forti per tempi nuovi'. Ad interpellarlo è stata una studentessa, Irene Cecchini, che frequenta l'università di relazioni internazionali Mgimo, sotto l'egida del ministero degli Esteri russo. La domanda riguardava le politiche sull'immigrazione e l'inserimento nel mercato del lavoro russo. Ma lo zar ha ingaggiato con lei un botta e risposta ponendole anche domande personali.



Putin le ha chiesto dapprima da dove venisse, e lei ha risposto che è originaria di Milano. "Un bel posto, una regione industrializzata dell'Italia", ha commentato il presidente, che ha prima ricordato le sue visite nella Penisola e poi si è avventurato in un'altra domanda che ha visibilmente imbarazzato la ragazza davanti alla platea. "Ha detto che si è innamorata della Russia, ma è tutto? Non si è innamorata di qualcun altro?", le ha chiesto. La studentessa ha risposto che non c'erano altri tipi d'amore e allora Putin ha continuato: "Se è tutto così, allora le cose sono semplici, è facile fare tutto. Ma è strano che una così bella ragazza non si sia ancora innamorata...". Probabilmente però, ha aggiunto il presidente divertito, durante il convegno in tanti si sono innamorati di lei: "E' sicuro al cento per cento".



