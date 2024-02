Haley all'attacco: 'Biden e Trump sono due persone anziane'

"Molti sono venuti qui per vedere se lasciavo la corsa" alla Casa Bianca ma "non lascio". Nikki Haley, la candidata repubblicana al 2024 rivale di Donald Trump, ribadisce la sua determinazione ad andare avanti nella sua campagna elettorale. In un discorso in South Carolina, Haley definisce Donald Trump un "disastro. Non ho paura della vendetta di Trump. Non voglio nulla da lui". La candidata è indietro nei sondaggi in South Carolina, dove si terranno sabato le primarie repubblicane.



Joe Biden e Donald Trump sono due persone anziane che diventeranno ancora più anziane, afferma la candidata repubblicana. "Non si concede" la presidenza a persone che rischiano la "demenza", aggiunge precisando che "non è normale spendere 50 milioni di dollari di fondi elettorali per i casi giudiziari. Trump è stato il presidente giusto al momento giusto. Ma i tempi sono cambiati e anche Trump è cambiato, è più instabile".



"Trump avrebbe potuto condannare Vladimir Putin per essere un criminale assassino, avrebbe potuto apprezzare il coraggio di Navalny. Invece ha rubato una pagina dal programma dei liberal denunciando l'America e paragonandola alla Russia": cosi' su X Nikki Haley verso il suo rivale repubblicano nella corsa alla Casa Bianca, che ieri si e' paragonato a Navalny come vittima del sistema giudiziario americano senza citare Putin.

Trump avanti di quasi 30 punti su Haley in South Carolina

Donald Trump ha quasi 30 punti di vantaggio su Nikki Haley in South Carolina, dove sabato si terranno le primarie repubblicane. Secondo un sondaggio di Suffolk University-USA Today, l'ex presidente ha il 63% delle preferenze mentre Haley il 35%.

