Camera Usa approva l'impeachment del ministro degli Interni

La Camera americana mette in stato di accusa il ministro degli interni Alejandro Mayorkas, approvandone l'impeachment con 214 voti a favore e 213 voti contrari.

Mayorkas è il primo membro del governo a essere messo sotto accusa in quasi 150 anni. L'impeachment è stato approvato dopo che il primo voto la scorsa settimana era fallito, mettendo in imbarazzo i repubblicani. I conservatori hanno premuto e voluto fortemente la messa in stato d'accusa per mantenere alta la pressione su Joe Biden per l'emergenza al confine con il Messico.

Critico il presidente Usa: "L'impeachment del ministro degli interni Alejandro Mayorkas è senza merito".



