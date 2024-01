Budapest, Ilaria Salis in aula con catena a mani e piedi

Si è aperto ed è stato aggiornato al 24 maggio il processo che si celebra a Budapest a carico di Ilaria Salis, l'italiana accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. La militante antifascista milanese 39enne si è dichiarata non colpevole.

Ilaria Salis è comparsa in aula in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Lo ha constato l'ANSA in aula a Budapest dove la donna è entrata accennando un sorriso rivolto al pubblico. Una donna delle forze di sicurezza la trascinava per una catena. Salis indossava un maglione chiaro a strisce orizzontali e teneva in mano una borsa scura.

Salis, durante questa udienza preliminare svoltasi davanti a una "corte municipale", ha comunicato con i magistrati attraverso una traduttrice dichiarandosi non colpevole, con voce bassa ma decisa.

Sul banco degli imputati c'erano anche due coimputati, un uomo e una donna tedeschi, anche loro accusati di aggressioni compiute nel febbraio scorso in strade della capitale ungherese ad estremisti di destra.

Una magistrata ha parlato a lungo esponendo l'atto di accusa che ha portato al rinvio a giudizio secondo il quale gli imputati fanno parte di un'organizzazione estremista di sinistra, formata in Germania e composta da soprattutto giovani che, oltre partecipare a manifestazioni e dimostrazioni, avevano pianificato di lottare con aggressioni fisiche contro simpatizzanti di estrema destra di ideologia neonazista e neofascista. La pm ha sostenuto che i tre avevano l'obbiettivo di malmenare le vittime con mezzi in grado di uccidere durante aggressioni a sorpresa. Nel febbraio scorso i tre si erano recati a Budapest in occasione di un raduno neonazista proprio con questo scopo.

Salis, presentata come l'imputata principale, sempre secondo la pm ha partecipato a più aggressioni causando lesioni corporali aggravate, in "associazione per delinquere", a due persone e ha concorso in un reato simile ai danni di una terza.

Vista la pericolosità degli atti compiuti, la magistrata ha chiesto come previsto una pena di 11 anni di carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA