Sarah Ferguson ha un cancro alla pelle

A Sarah Ferguson, la duchessa di York, è stato diagnosticato un cancro alla pelle, solo sei mesi dopo essere stata curata per un cancro al seno. Lo riporta Sky News.

La diagnosi è di un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, rilevato dopo che le sono stati rimossi diversi nei, uno dei quali è stato identificato come canceroso.

Il portavoce della duchessa ha dichiarato che Sarah dovrà sottoporsi a ulteriori indagini per assicurarsi che il cancro sia stato preso nelle fasi iniziali.

"Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei venissero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificato come canceroso.

"La duchessa si sta sottoponendo a ulteriori indagini per assicurarsi che il tumore sia stato individuato nelle fasi iniziali. È chiaro che un'altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA