Morto in un incidente aereo l'attore Christian Oliver e le due figlie

L'attore hollywoodiano di origine tedesca Christian Oliver è rimasto oggi ucciso insieme alle sue due giovani figlie in un incidente avvenuto quando il piccolo aereo su cui viaggiavano è precipitato nel Mar dei Caraibi, pochi istanti dopo il decollo.

Oliver, apparso sul grande schermo insieme a George Clooney in "The Good German" e nella commedia d'azione del 2008 "Speed Racer", si trovava a bordo di un monomotore di proprietà privata, ha reso noto la polizia locale di St. Vincent and Grenadines in un comunicato. Sul posto sono immediatamente accorsi pescatori, sommozzatori e guardia costiera e hanno recuperato i quattro corpi delle persone che erano sul velivolo.

Oliver, 51 anni, è morto insieme alle figlie Madita, 10, e Annik, 12, e al pilota Robert Sachs.

L'aereo stava viaggiando da Bequia, una piccola isola delle Grenadine, a St. Lucia, poco dopo mezzogiorno. La famiglia sembrava essere in vacanza, con Oliver che aveva postato su Instagram giorni prima un'immagine di una spiaggia tropicale e la didascalia: "Saluti da qualche parte del paradiso! Alla comunità e all'amore... 2024 arriviamo!".

Oliver, nato Christian Klepser, ha all'attivo oltre 60 crediti cinematografici e televisivi, inclusa una parte minore nel film di Tom Cruise "Operazione Valchiria". I ruoli all'inizio della carriera includevano la serie TV "Saved by the Bell: The New Class" e il film "The Baby-Sitters Club". Nella sua nativa Germania, Oliver ha recitato per due stagioni nel popolare programma poliziesco "Squadra speciale Cobra 11".

