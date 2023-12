"Non arretreremo mai": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di fine anno.

"Abbiamo dimostrato più volte che possiamo risolvere i compiti più difficili e che non arretreremo mai perché nessuna forza può dividerci", ha affermato Putin senza citare direttamente il conflitto in Ucraina.





