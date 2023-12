Naufragio al largo Libia, almeno 61 dispersi

Sono 61 i dispersi del naufragio di un gommone con a bordo 86 migranti al largo della Libia. E' quanto scrive Flavio di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su X, precisando che i migranti partiti da Zuara erano 86. "Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale quest'anno - scrive ancora Di Giacomo - un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare".

"Almeno 61 migranti risultano dispersi e presumibilmente morti dopo che la loro imbarcazione di fortuna è affondata al largo delle coste libiche", ha confermato all'AFP l'ufficio dell'Oim in Libia. "Si presume siano morti a causa delle forti onde" che hanno sommerso la loro imbarcazione "partita da Zouara, con 86 migranti a bordo", secondo la stessa fonte. La maggior parte sono cittadini della Nigeria, del Gambia e di altri Paesi africani, e tra le vittime "ci sono bambini e donne". I 25 superstiti assistiti dall'Oim e "in buona salute", sono state salvate e trasferite in un centro di detenzione a Tariq Al Sekka, vicino a Tripoli.

