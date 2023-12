Hamas accusa, 'Israele ha assaltato un ospedale a nord di Gaza'

08:10

"Non bisogna essere ebrei per essere sionisti, io sono sionista". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a un ricevimento alla Casa Bianca in occasione della festività ebraica di Hanukkah. "Continuiamo a fornire aiuti militari a Israele per difendersi da Hamas ma bisogna stare attenti, devono stare attenti: l'opinione pubblica può cambiare da un giorno all'altro", ha sottolineato Biden ribadendo che gli Usa continueranno a lavorare per "l'assistenza umanitaria ai palestinesi innocenti".

Il presidente americano ha anche condannato l'antisemitismo e le minacce agli ebrei negli Stati Uniti: "Chi tace è complice", ha attaccato ribadendo che "in America non c'è spazio per l'odio verso gli ebrei o i musulmani".