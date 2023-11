Biden grazia i tacchini per il Thanksgiving nel suo 81mo compleanno

Nel giorno del suo 81/mo compleanno, celebrato privatamente in famiglia per non attirare i riflettori sul suo principale tallone d'achille elettorale, Joe Biden ha graziato come da tradizione nel South Lawn della Casa Bianca due grandi tacchini, Liberty e Bell, risparmiando loro la sorte di finire sulla tavola di qualche famiglia americana per il pranzo del Thanksgiving il 23 novembre.

Liberty e Bell, entrambi maschi di 20 settimane e di una ventina di chili di peso ciascuno, hanno trascorso la domenica in una suite dell'hotel Willard Intercontinental, uno storico hotel di lusso vicino alla Casa Bianca, dopo il viaggio fatto a bordo di una cadillac nera dal loro allevamento in Minnesota. La first lady Jill, invece, nel pomeriggio accoglierà l'arrivo di un abete alto circa sei metri, proveniente dalla North Carolina, che sarà l'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca nel 2023.

La cerimonia della 'grazia' dei tacchini segna l'inizio ufficioso delle vacanze per il Ringraziamento, che i Biden trascorreranno da domani a domenica a Nantucket, l'isola dei balenieri raccontata anche in Moby Dick.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA