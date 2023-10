Putin, in Medio Oriente sta prevalendo chi vuole usare la forza

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che nel conflitto in Medio Oriente "stanno prevalendo coloro che cercano da decenni di risolvere la questione con l'uso della forza". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Anche negli Stati Uniti ci sono molte figure politiche ed esperti che credono che dobbiamo ascoltare e seguire la strada della creazione di uno Stato indipendente" palestinese, "e in Israele ci sono persone del genere. Ma stanno prevalendo quelli che stanno cercando da decenni di risolvere questa questione con la forza", ha detto Putin al forum Settimana russa dell'energia.





Gli Usa "vogliono bombardare il Libano?". Lo ha chiesto il presidente russo Vladimir Putin dicendo di non capire la ragione del dispiegamento di portaerei americane al largo delle coste di Israele. "O semplicemente - ha aggiunto Putin, citato da Interfax - hanno deciso di spaventare qualcuno? Ma là c'è gente che non ha più paura di niente. Non si può risolvere il problema in questo modo, bisogna cercare soluzioni di compromesso". "Ora sentiamo che l'Iran è accusato di ogni peccato, come sempre, senza prove, non ci sono prove", ha aggiunto Putin, in una sessione di domande e risposte alla Settimana dell'Energia a Mosca.

