Trump: sarò oggi in aula al processo contro di me a New York

Donald Trump ha annunciato ieri sera che sarà presente oggi all'apertura del processo civile a New York in cui è accusato di aver gonfiato per anni il valore del patrimonio immobiliare e finanziario della sua azienda.

"Domani mattina andrò in tribunale per combattere per il mio nome e la mia reputazione", ha scritto l'ex presidente americano e favorito repubblicano per le presidenziali Usa del 2024 in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, dove descrive il procuratore generale di New York come "corrotto" e il giudice incaricato del caso come "squilibrato".







