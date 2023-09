Depressione tropicale in Vietnam, inondazioni e forti piogge

Una depressione tropicale si sta abbattendo al largo della costa di Da Nang, nel centro del Vietnam, causando forti piogge, da 170 a 280 mm, e venti tra i 40 e i 60 km orari, come riportato da Vietnam Express.

Nelle città, molte strade si sono allagate con oltre 70 centimetri di acqua. Secondo il Centro nazionale vietnamita per le previsioni idro-meteorologiche da oggi a mercoledì sono attese precipitazioni fino a 350 mm.

Le autorità hanno invitato le imbarcazioni a tornare a riva da domenica sera mentre le numerose spiagge della zona, famose per i turisti come Hoi An, hanno vietato le attività in spiaggia a partire dalle 7 di stamattina.



